رياضة | تحديث إصابة راشفورد قبل مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول







كشف النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تصريحات لقناة النادي الرسمية عن آخر أخبار المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد بعد خروجه مصابا أمام والفرهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية.

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد عن راشفورد: Advertisements قال سولشير:"لقد واجه اللاعب مشكلة في الظهر مؤخرًا ولكن ما تعرض له أمام والفر هو إصابة مختلفة أستطيع أن أقول إننا سنبذل قصارى جهدنا لعودته ومحاولة جعله لائقًا للقاء يوم الأحد امام الليفر لكن لا يمكنني الوعد بذلك. سنعمل على ذلك لم أكن أريد أن أشركه، لكننا كنا بحاجة للفوز. وقد أرتد ذلك علينا. أستطيع أن أقول أننا سنبذل قصارى جهدنا لجعله لائقًا. لقد كان رائعًا هذا الموسم. إنه يتعافي سريعًا. لقد عانى مؤخرًا ولكن بشكل أكثر عندما يشعر بالتعب".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:" لقد كان ماركوس راشفورد الدعامة الأساسية لمانشستر يونايتد في هذه الموسم. لعب الدولي الإنجليزي رابع أكبر عدد من الدقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان غزير الإنتاج أمام المرمى. في جميع المسابقات، سجل راشفورد 19 هدفًا، وقدم خمس تمريرات لزملائه في الفريق".

تعرف علي موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

من المقرر أن يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش و السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".