رياضة | رضا عبدالعال: اتحاد الكرة سيطبق أفشل "فار" في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال: اتحاد الكرة سيطبق أفشل "فار" في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق، أن المنظومة التحكيمية أحد أكثر الأمور تعقيداً في الكرة المصرية .

وقال في تصريحات لبرنامج سما الملاعب المذاع على فضائية MTC: اتحاد الكرة سيطبق أفشل "فار" في العالم لان الأزمة الحقيقية تتمثل في العنصر البشري الغير مؤهل للتحكيم.

وأضاف: تطبيق تقنية "الفار" لن تفييد ولن تضيف أي جديد لان التحكيم في مصر منظومة فاسدة وغير قادرة على مواكبة التطوير وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد صحة كلامي .