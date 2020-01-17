رياضة | 15 موسم رسمت طريق عبد الله السعيد نحو دخول نادي المائة بالدوري المصري



كتب عبد الله السعيد نجم بيراميدز اسمه بحروف من نور في قائمة نادي المائة بالدوري المصري، والتي تضم اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ البطولة المحلية.

ودخل "السعيد" نادي المائة بعدما احتسب هدف فريقه في شباك الاتحاد السكندري لصالحه، وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل عبد الله السعيد 100 هدفًا خلال مشاركاته في بطولة الدوري المصري مع 3 أندية مختلفة هي (الأهلي 50 هدفًا – الإسماعيلي 36 هدفًا – بيراميدز 14 هدفًا)، ليصبح تاسع أعضاء نادي المائة بالبطولة المحلية والذي يضم كل من:

1- حسن الشاذلي .. 173 هدف (الترسانة)

2- حسام حسن.. 168 هدف(109 الأهلي– 38 الزمالك– 15 المصري– 6 الترسانة)

3- السيد الضيظوي .. 127 هدف (89 المصري – 38 الأهلي)

4- مصطفي رياض .. 122 هدف (الترسانة)

5- محمود الخطيب .. 109 هدف (الأهلي)

6- احمد الكأس .. 107 هدف (78 الأوليمبي – 25 الزمالك – 4 الاتحاد)

7- محمد أبوتريكة .. 106 هدف (79 الأهلي – 27 الترسانة)

8- جمال عبد الحميد .. 101 هدف (73 الزمالك – 28 الأهلي)

9- عبد الله السعيد.. 100 هدف (50 الأهلي – 36 الإسماعيلي – 14 بيراميدز)

عبد الله السعيد سجل أهدافه المائة في بطولة الدوري المصري خلال 15 موسم بالبطولة المحلية أكثرها تهديفًا (2015 / 2016) سجل خلاله 11 هدفًا، وأقلها تهديفًا موسم (2012 / 2013)، ولم يسجل خلاله أي أهداف والبطولة تم إلغائها بعد 17 جولة وجاءت أهدافه موزعة بالمواسم كالتالي:

- 2005 / 2006.. 4 أهداف

- 2006 / 2007.. 7 أهداف

- 2007 / 2008.. 5 أهداف

- 2008 / 2009.. 9 أهداف

- 2009 / 2010.. 3 أهداف

- 2010 / 2011.. 8 أهداف

- 2011 / 2012.. 4 أهداف

- 2012 / 2013.. لم يسجل والموسم لم يستكمل

- 2013 / 2014.. 9 أهداف

- 2014 / 2015.. 6 أهداف

- 2015 / 2016.. 11 هدفًا

- 2016 / 2017.. 10 أهداف

- 2017 / 2018.. 10 أهداف

- 2018 / 2019.. 4 أهداف

- 2019 / 2020.. 10 أهداف (لا يزال الموسم جاريًا).