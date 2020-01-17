رياضة | رضا عبدالعال: "ستارز" أيمن حفني يساوي 100 من أوناجم وبن شرقي أفضل من كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال: "ستارز" أيمن حفني يساوي 100 من أوناجم وبن شرقي أفضل من كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا عبدالعال لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أن المارد الأحمر قادر على تخطي دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بكل سهولة .

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MTC خلال برنامج سما الملاعب: ما حدث للأهلي في دور المجموعات هو عملية انسجام مع الأوضاع في الملاعب الإفريقية.

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وأضاف: الأهلي في أي مستوى قادر على حسم الدوري في ظل هبوط مستوى المنافسين وتنتهي الأمور بالمنافسة على المراكز التالية للمركز الأول.

وتابع: الادارة الفنية للزمالك بيد سامي الشيشيني وليس كارتيرون، مشيرا الى أن الزمالك فرط في أيمن حفني والذي يعتبر أفضل بكثير من لاعبيين تعاقد معهم الزمالك هذا الموسم، بل أن "الاستراز الخاص بأيمن حفني يساوي 100 من أوناجم" .

وأوضح: لا يجب التفخيم في كهربا في مبارايات سهلة بعد أن اضاع فرصة في مباراة بلاتينوم ستارز كفيلة بصعود الأهلي ولذلك فأشرف بن شرقي أفضل بكثير.