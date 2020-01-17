رياضة | دسوق يستضيف عثماثون في ختام مؤجلات الدور الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دسوق يستضيف عثماثون في ختام مؤجلات الدور الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي دسوق، مباراة هامة، ومرتقبة، عصر السبت، أمام فريق عثماسون، في لقاء مؤجل بينهما ضمن ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الـ 8 من دوري القسم الثالث.

وكانت المباراة قد تقرر تأجيلها مؤخراً، بسبب الظروف المناخية الأخيرة، وكثافة الأمطار علي ملعب دسوق.

يدخل فريق دسوق صاحب الأرض، والجمهور، اللقاء، بقيادة فنية لأحمد مصطفي بحثا عن العودة إلى طريق الانتصارات ومحاولة لدخول فريق دسوق لوسط الجدول.

علي الجانب الاخر أبناء عثماثون بقيادة محمد علوش، يأملون في مواصلة الزحف خلف كفر الشيخ المتصدر، والمحافظة على وجود الفريق بالقرب من منطقة المنافسة.

يذكر أن دسوق يحتل المركز الثاني عشر برصيد١١ نقطة، بينما يحتل فريق عثماثون المركزالرابع برصيد٢٥ نقطة.

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وأسفرت باقي المباريات المؤجلة بتلك المجموعة عن، تعادل سيدي سالم مع مركز شباب الحنفي بهدف لكل فريق، بلطيم مع إتحاد بسيون بنفس النتيجة، وتغلب مطوبس على الزعفران بهدفين مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن بداية الدور الثاني للمجموعة الثامنة والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ سوف يقام الثلاثاء القادم.

ترتيب المجموعة الثامنة

١- كفر الشيخ ٣٤ نقطة

٢- صيد المحلة ٢٨ نقطة

٣- سمنود ٢٦ نقطة

٤- عثماثون ٢٥ نقطة

٥- الحامول ٢٤ نقطة

٦- سبورتنج كاسل ١٧ نقطة

٧- شباس الشهداء. ١٦ نقطة

٨- الزعفران ١٥ نقطة

٩- بلطيم ١٤ نقطة

١٠- مطوبس ١٣ نقطة

١١- اتحاد بسيون ١٢ نقطة

١٢- دسوق ١١ نقطة

١٣- سيدي سالم ٧ نقاط

١٤- الحنفي ٥ نقاط