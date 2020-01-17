رياضة | مواجهات نارية بالجولة 13 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية بالجولة 13 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد منافسات الجولة الـ 13 من المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، إقامة 6 مواجهات نارية، ومرتقبة، حيث يلتقي فريق نادي التحرير بأسوان، مع نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا.

ويستضيف فريق مركز شباب ادفو، صاحب الصدارة برصيد27 نقطة، نظيره، فريق جمهورية دراو، الذي يأتي في المركز الأخير، برصيد 3 نقاط.

وعلى ملعب الهلال بأسوان، يستضيف صاحب الأرض صاحب المركز العاشر، برصيد7 نقاط، نظيره فريق نادي وادي النيل، الذي يتواجد في الترتيب الثامن، برصيد13 نقطة.

فيما يواجه فريق التعدين، صاحب المركز الثالث، برصيد 24 نقطة، نظيره فريق المدينة المنورة، تاذي يحتل الترتيب الخامس برصيد28 نقطة.

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وفي لقاء ناري يلتقي فريق نادي كيما أسوان، صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع نظيره فريق مركز شباب الزهراء، صاحب المركز الرابع، بنفس الرصيد من النقاط.

وتختتم المباريات بمواجهة فريق نادي الاقصر، صاحب المركز الخامس برصيد28 نقطة، نظيره فريق نادي ابو الريش صاحب المركز التاسع برصيد13 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- مركز شباب ادفو 27 نقطة

2- كيما اسوان 24 نقطة

3- النصر للتعدين 24 نقطة

4- مركز شباب الزهراء 24 نقطة

5- الاقصر 19 نقطة

6- المدينة المنورة 19 نقطة

7- التحرير 18 نقطة

8- وادي النيل 13 نقطة

9- ابو الريش 13 نقطة

10- الهلال 7 نقاط

11- شبان اسنا 4 نقاط

12- جمهورية دراو 3 نقاط