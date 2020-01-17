رياضة | ننشر مواجهات الجولة 12 للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مواجهات الجولة 12 للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، حيث يخرج فريق نادي قنا، متصدر المجموعة برصيد 28 نقطة، لملاقاة نظيره، فريق نادي البداري، صاحب المركز الرابع، برصيد 22 نقطة، بملعب الاخير.فيما يلتقي فريق نادي شبان المراغة، وصيف المجموعة برصيد 25 نقطة، على ملعبه، مع نظيره فريق نادي قوص، صاحب المركز الحادي عشر برصيد7 نقاط.

وعلى ملعب مركز شباب البلينا، يستضيف صاحب الأرض والذي يحتل المركز الثامن برصيد15 نقطة، نظيره فريق نادي قفط صاحب المركز الثالث برصيد22 نقطة.

ويلتقي فريق اخميم، الذي يحتل الترتيب الخامس برصيد 19 نقطة، نظيره فريق نادي اهلي المنشأة، صاحب المركز الأخير، برصيد7 نقاط.

وعلى ملعب مركز شباب سوهاج، يحل فريق نجوع مازن ضيفاً على فريق مركز شباب سوهاج،

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وتختتم مباريات الجولة الثالثة عشر، بدوري القسم الثالث، بالمجموعة الثانية، بمواجهة فريق مكة المكرمة صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط، نظيره نادي المراغة، صاحب المركز السادس برصيد28 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- نادي قنا 28 نقطة

2- شبان المراغة 25 نقطة

3- قفط 22 نقطة

4- البداري 22 نقطة

5- اخميم 19 نقطة

6- المراغة 18 نقطة

7- شباب سوهاج 17 نقطة

8- شباب البلينا 15 نقطة

9- مكة المكرمة 10 نقاط

10- نجوع مازن 9 نقاط

11- قوص 7 نقاط

12- اهلي المنشأة 7 نقاط