رياضة | ماذا قدم الأسد الفرنسي بافتيمبي جوميز مع الهلال هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم الأسد الفرنسي بافتيمبي جوميز مع الهلال هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أسد فرنسي أحدث ذعر في نفوس الخصوم بالدوري السعودي للمحترفين، منذ أن هبط إلى أرضه، في الموسم الماضي 2018-2019.

هو الفرنسي بافتيمبي جوميز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والذي جعل أرقامه تتحدث عنه بعيدًا عن القوة الجسمانية التي يظهر عليها، بالإضافة إلى احتفاله الشهير الذي يرهب البعض.

جوميز خاض 13 لقاء هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 12 هدف، واستطاع أن يصنع 4 آخرين، أي ساهم بـ16 هدف للهلال من أصل 40 هدف سجلهم لاعبو الأزرق. Advertisements

لعب 14 في دوري أبطال آسيا 2019، وكان له النصيب الأكبر في عدد الأهداف المسجلة، إذ أنه توج هدافاً للبطولة برصيد 11 هدف.

فيما لعب 3 مباريات في كأس العالم للأندية، وسجل هدفين للهلال من أصل 4 أهداف للفريق، وبهذا فقد أصبح أكثر لاعب في الهلال تسجيلًا للأهداف في مونديال الأندية.

كما لعب أيضاً لقائين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه عجز عن تسجيل الأهداف.