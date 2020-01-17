رياضة | مواجهات قوية في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية في إفتتاح الدور الثاني لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت منافسات الجولة السادسة عشرة للمجموعة السادسة للقسم الثالث - بداية الدور الثاني - من مجموعة القاهرة والقليوبية بإقامة 7 مباربات قوية ومرتقبة.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مباريات الجولة الـ 16

1- اتحاد الشرطة مع مصر للتأمين

يخوض فريق اتحاد الشرطة، صاحب المركز التاسع، بقيادة عفت نصار، برصيد

19 نقطة مواجهة هامة، مع فريق مصر للتأمين وصيف المجموعة بقيادة عمرو عبده برصيد 26 نقطة، وشهد اللقاء الأول تعادل الفريقين بدون أهداف.

2- طوخ مع السكة الحديد

يلتقي فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 15 نقطة مع فريق، السكة الحديد المتصدر بقيادة جمعة مشهور برصيد 29 نقطة،

وشهدت الجولة الأولى فوز فريق السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

3- ألماظة مع شباب الأميرية

يلتقي فريق ألماظة صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد علي، برصيد 23 نقطة مع فريق شباب الأميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 12 نقطة، وشهدت الجولة الأولى، فوز ألماظة بهدف نظيف سجله أحمد عامر.

4- بهتيم مع العبور

يلعب فريق بهتيم صاحب المركز العاشر بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 18 نقطة مع فريق العبور صاحب المركز الخامس بقيادة عطيه السيد برصيد 23 نقطة،

وشهدت الجولة الأولى، فوز بهتيم بهدفين مقابل هدف.

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5- شباب بطا مع سراى القبة

يلاقي فريق مركز شباب بطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد عابدين برصيد 22 نقطة، نظيره، فريق مركز شباب سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 5 نقاط، وشهدت الجولة الأولى فوز مركز بطا على بهدف.

6- الشمس مع بنها

يحل فريق بنها، ضيفاً على الشمس، في لقاء قوي، ومرتقب، ويحتل فريق الشمس المركز السابع برصيد 20 نقطة، بينما فريق بنها في المركز الثالث عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 12 نقطة، وتعادل الفريقين في لقاء الدور الأول بهدف لكل منهما.

7- المرج مع الغابة

يستضيف فريق المرج صاحب المركز الثامن بقيادة على سليمان برصيد 20 نقطة نظيره، فريق الغابه صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عبد الحميد ميدو برصيد 18 نقط، وخسر المرج في الدور الأول بهدف نظيف.

ويحصل فريق البلاستيك على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة الساسدة

1- السكة الحديد 29 نقطة

2- مصر للتأمين 26 نقطة

3- ألماظة 23 نقطة

4- البلاستيك 23 نقطة

5- العبور 23 نقطة

6- شباب بطا 22 نقطة

7- الشمس 20 نقطة

8- المرج 20 نقطة

9- الشرطة 19 نقطة

10- بهتيم 18 نقطة

11- الغابه 18 نقطة

12- طوخ 15 نقطة

13- بنها 12 نقطة

14- الأميرية 12 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط