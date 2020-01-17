بيراميدز يلجأ لحيلة التعاقد مع لاعب أجنبي "تحت السن" للتغلب على أزمة اكتمال قائمته

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جدة - عمرو شويل يلجأ مسئولو بيراميدز لحيلة التعاقد مع لاعب أجنبي "تحت السن" للتغلب على أزمة اكتمال قائمته وعدم وجود أماكن شاغرة أو زيادة عدد الاستبدال، حيث يواصل المسئولون المفاوضات مع الكونغولي جاي مبينزا مهاجم الملعب التونسي لكونه من مواليد 2000 الذي لفت أنظار الأهلي وبيراميدز في الفترة الحالية.

ويواصل مسئولو بيراميدز المفاوضات في الوقت الحالي مع "مبينزا" الذي تم ترشيحه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، لاسيما وأن مبينزا لن يكلف خزينة بيراميدز سوى مبلغ 500 ألف دولار، خاصة أن اللاعب سجل 6 أهداف في 12 مباراة ويحتل وصافة هدافي الدوري التونسي حاليًا.

فى شأن أخر ، أجل الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، ملف اللاعبين الراحلين في انتقالات شهر يناير الجارى، لحين حسم موقفه والتأكيد على عدم احتياج الفريق لخدماتهم فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم طارق طه وأحمد توفيق وعبد الله بكرى، وطلب المدير الفنى من الإدارة تأجيل ملف الراحلين لنهاية الشهر الجاري.

وكان تشاتشيتش استقر على إجراء تعديلات جذرية فى تشكيل فريقه فى المواجهتين المتبقيتين بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية أمام اينوجو رينجرز النيجيرى وإف سى نواذيبو الموريتانى، ومنح البدلاء فرصة المشاركة خاصة بعدما ضمن الفريق السماوى التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

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وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر، أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.