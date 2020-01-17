أربع ركلات جزاء تنهي مباراة المصري وأسوان بالتعادل

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حسمت ركلات الجزاء مباراة المصري واسوان ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم، بتعادل الفريقين 2-2 الخميس.

وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرين بين الفريقين، وكان نجمها الحكم احمد العدوي الذي احتسب اربع ركلات جزاء، منهم ثلاث للمصري.

تقدم أسوان بهدف مبكر (12) عن طريق مهاجمه فادي فريد.

وسنحت للمصري فرصة تعديل النتيجة لكن البوركينابي سعيدو سيمبوري أهدر ركلة الجزاء الأولى (24).

واحتسب العدوي ركلة جزاء ثانية للمصري في الدقيقة 45، نجح هذه المرة عمرو موسى بترجمتها إلى هدف التعادل.

وتقدم اسوان مرة ثانية من ركلة جزاء أيضا نفذها محمد جابر بنجاح 58.

واعاد موسى فريقه للمباراة، باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 63 من ركلة جزاء الرابعة.

ورفع المصري رصيده الى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، واسوان الى تسع نقاط ظل بهم في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب.

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وحافظ الاتحاد السكندري على موقعه في المركز الرابع، بعدما فرض التعادل الايجابي على ملاحقه بيراميدز 1-1.

تقدم بيراميدز عن طريق عماد السيد حارس الاتحاد الذي سجل خطأ في مرماه (14).

وحرمت عارضة المهدي سليمان اصحاب الارض من هدف التعادل بتصديها مرتين، الأولى لتسديدة السيد سالم والثانية لمحمود رزق (20).

ورد اسلام عيسي في الدقيقة 23، بانفراد كامل، وسدد فمرت من تحت السيد واصطدمت بالقائم الايمن.

وادرك محمد انور التعادل لفريقه (50) بتسديدة بكعب القدم، الى يسار المهدي سليمان. ورفع الاتحاد السكندري رصيده الى 22 نقطة في المركز الرابع، وبيراميدز الى 20 نقطة في المركز الخامس.

اهداف مباراة المصري وأسوان: