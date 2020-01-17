بثنائية "بيلجريني".. روما يُقصي بارما ويتأهل لمواجهة يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بثنائية بيلجريني.. روما يقصي بارما ويتأهل لمواجهة يوفنتوس
الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
تغلب روما على مضيفه بارما، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "اينيو تارديني"، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس إيطاليا.
سجل هدفي المباراة لاعب الوسط الإيطالي لورينزو بيلجريني، في الدقيقتين 49 و 76 من زمن الشوط الثاني.
بهذا الانتصار، تأهل روما لملاقاة يوفنتوس في الدور ربع النهائي من منافسات كوبا دا إيطاليا.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد تغلبه على ضيفه أودينيزي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم"، بمدينة تورينو، أول أمس.
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