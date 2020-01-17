شكرا لقرائتكم محمد زيدان: بدأت رحلة أحترافى بالعمل فى مطعم بالدنمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأوضح محمد زيدان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أنه لعب بجوار المهاجم الالمانى كلوزه عندما يلعب فى فريق فيردر برلين والذى تواجد بيه كل من مسعود أوزيل حتى تم أكتشافة من يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالى فى ذلك التوقيت .
وأشار محمد زيدان أن لديه ثلاث أبناء أثنين منهم من أحد زوجاته من الدنماراك و و الثالث من أحد زوجاته المصرية وسوف يظهر خلال الفترة المقبلة كلاعب كرة قدم .
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