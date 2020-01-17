شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة غدا السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة سموحة ، القائمة شهدت تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة ، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف.
القائمة جاءت كاملة كالتالى:
حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى.
خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو.
خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف.
خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.
بعيداً عما سبق،أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى إدارة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى إياب ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية على استاد الإسماعيلية المقرر لها 26 يناير الجارى للمغربى رضوان جيد ويُعاونه اكركاد مصطفى وهزاكاو لحسن، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).
وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 في اللقائين.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة غدا السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.