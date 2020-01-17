شكرا لقرائتكم باولو دوارتي: التعاون تعاقد مع مدرب عصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد المدرب البرتغالي باولو دوارتي أن التعاون كسب مدربا جيدا بعد تعاقده مع مواطنه فيتور كامبيلوس، ووصفه بالعصري.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: كامبيلوس مدرب شاب بدأ كمساعد في عدة أندية، وأصبح بعد ذلك مدربا رئيسيا، وله عدة تجارب، وشاب يمتلك أسلوب عصري.
وأضاف: رئيس نادي التعاون يعرف تماما بأن كامبيلوس يمكنه أن يخدم مشروع التعاون، خاصة وأنهم يعتمدوا على الأسماء البرتغالية، ومن وجهة نظري بأن هذه فرصة جيدة جدا لكامبيلوس للعودة من جديد إلى كرة القدم السعودية، إذ سبق وعمل مساعدا.
وواصل: كرة القدم اليوم ليس مثلما كانت عليه قبل عشرين و ثلاثين عاما، هي أسرع وأكثر تنافسية وجميع الفرق تعمل بجودة عالية، لذلك فإن عمر المدرب لا يعتبر مقياسا، ومن الممكن أن يكون النجاح لصالح المدربين الشباب، وكرة القدم البرتغالية متشابهة تعتمد على 4-3-3، وهذا هو الأسلوب المعتاد، وكامبيلوس من ذات المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر باولو دوارتي: التعاون تعاقد مع مدرب عصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.