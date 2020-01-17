شكرا لقرائتكم أرتيتا يلمح إلى إمكانية بقاء موستافي في أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إلى إمكانية بقاء الألماني شكودران موستافي مدافع الفريق، وذلك رغم الأنباء التي تناولت رحيله قريبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدا من المؤكد رحيل موستافي عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، لكن الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق السابق أبقى عليه.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن موستافي ورغم قلة مشاركته مع أرسنال، فإنه ربما يبقى في صفوف الفريق، وذلك نظرا للإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق في خط الدفاع.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها الشبكة البريطانية: "هل يمكننا تحمل خسارة لاعب آخر في خط الدفاع عن طريق بيعه ، الإجابة هي لا، إذا حدث ذلك، سنكون بحاجة إلى ابتكار شيء ما في الخطة، نحن نلعب بالفعل بلاعبين ليسوا مدافعين في هذا الخط بالوقت الحالي".

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 22 مرحلة.