شكرا لقرائتكم خبر عن ليما: سعيد بأول نهائي في مسيرتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جلوبير ليما لاعب النصر أن «العميد» استعد جيداً لمواجهة شباب الأهلي، وقال: «سعيد للغاية باللعب في أول نهائي بمسيرتي»، مقدماً الوعد لجماهير النصر بإهدائهم الكأس. وأثنى ليما على مهاجم النصر الإسباني نيغريدو ووصفه بأنه لاعب كبير.

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