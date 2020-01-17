شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي يتأهل ويواجه أوزبكستان في دور الثمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل منتخب الإمارات برفقة الأردن إلى دور الثمانية من كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة في تايلاند، بعد تعادلهما 1-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدم «الأبيض» الإماراتي في الشوط الأول عبر هدف زايد العامري بالدقيقة 41، قبل أن يدرك «النشامى» التعادل بواسطة إيهاب الخوالدة (79).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها فوز كوريا الشمالية على فيتنام 2-1. وتصدر «الأبيض» ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الأردن، مقابل 3 نقاط لكوريا الشمالية، ونقطتين لفيتنام.

وفي دور الثمانية، بعد غد الأحد، يلتقي منتخب الإمارات مع أوزبكستان ثانية المجموعة الثالثة، في حين يتقابل الأردن مع كوريا الجنوبية أولى المجموعة الثالثة.

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أعضاء الجهاز الفني والإداري، ولاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي بمناسبة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر «نبارك لمنتخبنا الأولمبي تأهله إلى الدور ربع النهائي، ونتمنى التوفيق للاعبين في المباراة المقبلة ومواصلة رحلة تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020».

وأشاد مدرب منتخبنا الأولمبي ماسيج سكورزا، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون طوال مباريات دور المجموعات وتتويج مجهودهم بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أن التأهل كأول المجموعة لم يكن سهلاً، خاصة في ظل وجود منتخبات قوية ومتمرسة.

وقال سكورزا خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأكدت لهم صعوبة المباراة، ويجب عليهم الهدوء والتركيز طوال التسعين دقيقة، واللعب بمستواهم من دون التفكير في المباراة الأخرى على اعتبار أن مسألة التأهل بأيديهم. وأشار سكورزا إلى أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة الأردن سريعاً، وبدأ بفتح ملف مباراة الدور ربع النهائي أمام منتخب أوزبكستان الذي يعتبر من المنتخبات القوية جداً، والمنظمة، حيث يجب علينا التحضير الجيد لهذه المباراة، ومتابعة الحالة الصحية للاعبين خاصة اللاعب علي صالح الذي تعرض لإصابة قوية خرج على إثرها في منتصف الشوط الأول، وبانتظار التقرير النهائي حول مدى جاهزيته للمباراة المقبلة.

أول تسديدة

وكانت أول تسديدة في المباراة لمنتخب الإمارات عن طريق عبدالله رمضان، ولكن الحارس الأردني عبدالله الفاخوري سيطر على الكرة (6)، ثم سجل خليفة الحمادي هدفاً ألغي بسبب التسلل (10).

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في الجهة المقابلة انطلق الأردني عمر هاني في الجناح الأيسر ومر من مدافعين قبل أن يرسل تمريرة خطيرة على باب المرمى، ولكن الدفاع الإماراتي تدخل لإبعاد الخطر (20)، ثم عاد هاني وسدد محاولة من مسافة بعيدة سيطر عليها الحارس الإماراتي محمد الشامسي.

وتعرض علي صالح للإصابة، حيث شارك بدلاً منه يحيى الغساني الذي صنع فرصة خطيرة بعدما انطلق في الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية وصلت زايد العامري ليسدد من اللمسة الأولى كرة تألق الحارس الفاخوري في التصدي لها قبل أن يبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية (40).

ولكن منتخب الإمارات عوض هذه الفرصة مباشرة ليسجل هدف التقدم عندما تابع ماجد راشد الركلة الركنية على القائم البعيد وهيأ الكرة برأسه على باب المرمى ليحولها العامري في الشباك (41).

ومع انطلاق الشوط الثاني ضغط منتخب الأردن من أجل تعديل النتيجة، فانطلق إيهاب محمد الخوالدة في الجهة اليسرى وسدد الكرة من زاوية ضيقة تصدى لها الحارس الشامسي، ثم وصلت الكرة إلى أحمد هيكل على قوس منطقة الجزاء ليسددها على الطاير ولكن الشامسي تألق في التصدي لها من جديد (47).

ووسط المحاولات الأردنية انطلق يحيى الغساني في الجناح الأيسر ومر من مدافعين قبل أن يسدد كرة على الزاوية البعيدة ولكنها مرت بجوار القائم (62).

وضاعت فرصة ثانية للأردن عندما أرسل الخوالدة تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها علي علوان ليلعب كرة رأسية متقنة، ولكن الحارس الإماراتي نجح في السيطرة عليها (75). وأثمر الضغط الأردني أخيراً عن تسجيل هدف التعادل بعدما انطلق عمر هاني في هجمة مرتدة سريعة وهيأ الكرة إلى إيهاب الخوالدة في مواجهة المرمى ليسدد في الشباك (79).

وفي الدقائق المتبقية تواصل ضغط منتخب الأردن من أجل خطف الفوز الذي يضمن له التربع على صدارة المجموعة، ولكنه لم ينجح في الوصول للمرمى.

النتائج الكاملة وطريقة التأهل

كانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة شهدت فوز الأردن على كوريا الشمالية 2-1 وتعادل الإمارات مع فيتنام 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الإمارات على كوريا الشمالية 2-0 وتعادل الأردن مع فيتنام 0-0.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.