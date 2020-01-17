شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الحوكمة والرقابة المالية على أندية دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته رئيساً ل«مجلس دبي الرياضي»، القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي؛ بهدف إخضاعها لأسس وقواعد ومبادئ الحوكمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن.

ويهدف القرار، الذي تُطبّق أحكامه على الأندية الرياضية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس «مجلس دبي الرياضي»، إلى ضمان تحقيق الأندية الرياضية للغايات التي أنشئت لأجلها، وتعزيز دورها في خدمة المُجتمع وفئاته المختلفة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح والمساءلة، وتطوير الموارد الذاتية للأندية الرياضية، والاستفادة من الموارد المُتاحة واستثمارها، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تعزيز الأداء الاحترافي للأندية الرياضية، وضمان تطوير كوادرها الفنية والإدارية.

فصّل القرار مهام وصلاحيات «مجلس دبي الرياضي»؛ ومنها: اعتماد النظام الأساسي واللوائح التنظيميّة والإدارية والمالية للنادي الرياضي، بما في ذلك هياكله التنظيمية، واعتماد السياسات الخاصّة به ومتابعة تنفيذها، وكذلك اعتماد الموازنة العامة للنادي الرياضي وحسابه الختامي، والإشراف والرقابة المالية والإدارية على الأندية الرياضية والعاملين فيها، والمُوافقة على إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها؛ بناءً على طلب رئيس النادي الرياضي، كما حدد القرار الهيكل التنظيمي للنادي الرياضي، واختصاصات رئيسه، ونظام تشكيل مجلس إدارته.

ونظَّم القرار شروط عضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية؛ حيث يشترط أن يكون العضو من مواطني دولة الإمارات، ومن العناصر النشِطة والمؤهلة علمياً وإدارياً ورياضياً، على ألا يقل عمر العضو عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

ولغايات ضمان قيام رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي بمهامِّهم على النحو المأمول يُحظر على أي منهم: الجمع بين رئاسة أو عُضويّة مجلس إدارة أكثر من نادي رياضي، أو الجمع بين عُضويّة مجلس دبي الرياضي ومجلس إدارة النادي الرياضي، أو الجمع بين عُضويّة مجلس إدارة النادي الرياضي ومنصب المُدير التنفيذي للنادي، أو أي وظيفة أخرى في الجهاز التنفيذي له، إلا بعد الحُصول على مُوافقة مجلس دبي الرياضي، كما حدد القرار التزامات النادي الرياضي بشأن تنظيم آليات استقطاب اللاعبين والمدربين.

الإفصاح والشفافية

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وألزم القرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين في النادي الرياضي واللاعبين والمُدرِّبين، بمبادئ الإفصاح والشفافية، بما في ذلك تمكين مجلس دبي الرياضي من الاطلاع على المعلومات والبيانات التي يجب أن تُرفع إليه أو يطلبها بكل شفافية، بما في ذلك البيانات المالية وتقارير التدقيق الداخلي، وأي اتفاقات أو تعاقُدات يترتّب عليها أثر مالي، يبرمها النادي الرياضي مع الغير.

كما ألزمهم القرار بتزويد مجلس دبي الرياضي بتفاصيل الإيرادات التي يحصُل عليها النادي الرياضي، بما في ذلك تفاصيل الرِّعايات، والدّعم الحكومي المباشر وغير المباشر، ودعم رئيس النادي الرياضي، والإيرادات من البطولات، وأي هبات أو تبرُّعات أخرى ترد للنادي الرياضي، على أن يكون الإفصاح بشكل واضح وصريح وغير مُضلِّل وفي الوقت المناسب، وعلى نحو مُنتظِم ودقيق، وأن يتم وفقاً للأدلة المُعتمدة من مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن، وعدم قبول أي دعم مادي أو هدايا أو هبات أو ميزات دون الإفصاح عنها لمجلس دبي الرياضي، باستثناء اللاعب أو المُدرِّب الذي يتم تضمين العقد المُبرم بينه وبين النادي الرياضي خلاف ذلك، والتوقيع على تعهُّد ضمان السِرّية، وعدم الإفصاح عن المعلومات المُعتمدة من مجلس دبي الرياضي في هذا الشأن.

ووفقاً للقرار يفقِد رئيس مجلس الإدارة أو العُضو تمثيله في مجلس إدارة النادي الرياضي، في عدد من الحالات هي: الوفاة، وفُقدان الأهلية بسبب أي عارض من عوارض الأهلية المُقرّرة قانوناً، أو العجز الذي يُقعِدُه عن القيام بواجباته، كما تسقُط عضويتهم في حالات: الاستقالة الخطّية، شريطة مُوافقة رئيس النادي الرياضي عليها، أو الإدانة بحُكم قضائي في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، أو تجاوز عدد مرّات التغيُّب عن حُضور اجتماعات مجلس إدارة النادي الرياضي الحد المنصوص عليه في النِّظام الداخلي لمجلس الإدارة.

دعم القيادة

من جهته، رفع مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للرعاية والدعم الذي يناله القطاع الرياضي والرؤية والتوجيهات السديدة؛ لتعزيز مكانة الرياضة في حياة أفراد المجتمع، ودعم المؤسسات والكوادر الوطنية.

وأضاف: «المرسوم الذي تفضل بإصداره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية في دبي لإشراف مجلس دبي الرياضي وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتنظيم عمل المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي»، ثم قرار سموه بحوكمة عمل الأندية الرياضية بإمارة دبي، يؤكد أن القطاع الرياضي بدبي يستعد للخمسينية المقبلة بخطى راسخة من خلال تشريعات وقوانين سيكون لها الأثر الكبير في الوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع، وزيادة عدد ممارسيها من مختلف الأعمار والجنسيات.