شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ثقيلة للزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فاز منتخب شباب العراق لكرة القدم على الزوراء 3-0 وديا، وسجل أهداف المنتخب منتظر الأمير وحسين لاوندي وكرار محمد ،والزوراء يستعد لمباراته الأولى أمام بونيوديكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 22 الجاري في أوزبكستان.

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