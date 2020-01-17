شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض اليد» يكسب هونج كونج في الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استهل منتخب الإمارات لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في مصر 2012، بفوز كبير على منتخب هونج كونج بنتيجة 38-11، وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة الأبيض 21-4، وعقب نهاية المباراة قام محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد بتسليم حارس الإمارات محمد إسماعيل طاهر جائزة نجم المباراة.
وتتواصل البطولة اليوم بمواجهة الأبيض مع المنتخب العراقي، ويلتقي بعد غد مع منتخب الكويت مستضيف البطولة التي افتتحت رسمياً مساء أمس بلقاء الكويت مع العراق.
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