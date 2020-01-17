شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر يتنافسان على لقب النسخة الـ 12 الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سيبحث كل من شباب الأهلي والنصر عن التتويج بلقب النسخة ال 12 من كأس الخليج العربي، حين يلتقيان على أرض استاد زعبيل الساعة الثامنة من مساء اليوم. ويتطلع شباب الأهلي إلى تعزيز الرقم القياسي بنيل اللقب الخامس في تاريخه، والثاني على التوالي، بعدما نال الكأس 4 مرات من قبل، منها ثلاث في مسمى النادي السابق «الأهلي»، ومرة واحدة بعد الدمج في الموسم الماضي على حساب الوحدة.

يأمل النصر أن يحقق الفوز بالكأس بعدما توج باللقب مرة واحدة على حساب الشارقة، وتعتبر مباراة اليوم، نهائياً مثيراً بين فريقين يمتلكان كل المقومات التي تساعدهما على تحقيق الفوز، ونيل اللقب قياساً إلى الأسماء التي تزخر بها تشكيلة كل منهما.

ويخوض شباب الأهلي النهائي الثالث مع مديره الفني الأرجنتيني أروابارينا الذي يتطلع إلى التتويج باللقب، بعدما نجح في الوصول إلى النهائي الثالث على التوالي شخصياً (مرة مع الوصل، ومرتين مع شباب الأهلي).

ويعول الفريق الأحمر على جماعية الأداء التي يتميز بها تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني الذي يعتمد على التنظيم الدفاعي وقدرات عناصره الهجومية في ضرب مرمى الخصوم، مع تواجد أكثر من ورقة رابحة في تشكيلته.

ويشكل ماجد ناصر الذي كان بطل العبور إلى النهائي أمام الجزيرة، حين صد ركلة الترجيح التي نفذها عمر عبدالرحمن، نقطة الثقل في حراسة العرين «الأحمر»، بينما سيكون الدفاع أمام اختبار صعب من أجل الحد من خطورة الهجوم النصراوي، مع تواجد محمد جابر وعبدالعزيز هيكل ويوسف جابر والصاعد أحمد جميل.

ويتوقع أن يجدد المدرب أروابارينا ثقته باللاعب وليد حسين في محور الوسط، في الوقت الذي يشكل المثلث المكون من البرازيليين لوفانور في حال شفائه من الإصابة وليوناردو وأحمد خليل القوة الهجومية التي يأمل من خلالها شباب الأهلي زيارة شباك العميد وتحقيق النصر الثمين باللقب الغالي للمرة الثانية على التوالي.

ولا تقتصر خطورة الفرسان على العناصر الأساسية، بل إن ما يزيد من قوة الفريق قدرة المدرب على تغيير مجرى المباريات في ظل تواجد اللاعب الواعد حارب سهيل مع الثنائي الأجنبي السويسري مارياني والأرجنتيني كارتابيا.

فكر كرواتي

ويراهن الفريق النصراوي على فكر مديره الفني الكرواتي كرونوسلاف الذي نجح في إيجاد شخصية مميزة للفريق الأزرق منذ أن تولى مهمة قيادة الفريق خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي.

وتمكن المدرب من قيادة الفريق إلى المباراة النهائية، حيث بات على بعد 90 دقيقة من تتويج النصر باللقب الرسمي الأول منذ 5 سنوات.

ويعتمد «العميد» على قدرات الهداف الإسباني نيغريدو، ومعه الثنائي المكون من كواسي والبرتغالي توزي المتألق في الجولات الأخيرة.

ويدرك المدرب الكرواتي أن معركة الوسط ستكون هي عنصر الترجيح لكسب موقعة اليوم، مما قد يساعده على قيادة الفريق إلى المنصة، وسط اعتماد على فاعلية طارق أحمد وحبيب الفردان، بينما سيكون محمود خميس ومبارك سعيد أبرز الغائبين عن تشكيلة الفريق بعد انضمامهما إلى الخدمة الوطنية، في الوقت الذي سيحرم الفريق من خدمات ثنائي منتخبنا الأولمبي سعيد سويدان وجاسم يعقوب.

وقد يعمد المدرب الكرواتي إلى إشراك الحسين صالح العائد من إعارة مع الوحدة، للمشاركة في خط الدفاع الذي يقوده البرازيلي غابرييل ومحمد عايض.

المواجهة الرابعة

وتعتبر اليوم المواجهة الرابعة بين شباب الأهلي والنصر هذا الموسم، حيث تواجها في البطولات الثلاث، دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في دور المجموعات، قبل أن تتجدد المواجهة اليوم.

وكانت مواجهة الفريقين هذا الموسم في دوري الخليج العربي على أرض ملعب آل مكتوم قد انتهت بفوز العميد بهدف دون مقابل بتوقيع الإسباني نيغريدو، أما المواجهة التي جمعتهما في الدور الأول لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فانتهت بفوز شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف على أرض ملعب الوصل في زعبيل. وكان الفريقان قد التقيا في دور المجموعات لكأس الخليج العربي على ملعب النصر وانتهت المواجهة بفوز شباب الأهلي بهدفين دون مقابل.

المدربون الأبطال

2008-2009: الألماني شايفر (العين).

2009- 2010: البرازيلي براغا (الجزيرة).

2010-2011: البرازيلي بوناميغو (الشباب).

2011- 2012: الإسباني كيكي فلوريس (شباب الأهلي).

2012- 2013: العراقي عبدالوهاب عبدالقادر (عجمان).

2013- 2014: الروماني كوزمين (شباب الأهلي).

2014- 2015: الصربي يوفانوفيتش (النصر).

2015- 2016: المكسيكي أغيري (الوحدة).

2016- 2017: الروماني كوزمين (شباب الأهلي).

2017-2018: الروماني ريجيكامب (الوحدة).

2018-2019: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي).

كأس جديدة

سيشهد النهائي اليوم الكشف عن كأس بحلة جديدة، فبعد أن حصل فريق شباب الأهلي على ملكية الكأس في الموسم الماضي إثر فوزه باللقب لأربع مرات منذ انطلاق البطولة في 2008-2009، عملت رابطة المحترفين الإماراتية على تصنيع كأس جديدة، بشكل مميز وحديث، يتماشى مع الهوية الجديدة التي أطلقتها الرابطة في مطلع الموسم الجاري، يبلغ وزن الكأس المطلية بالذهب والفضة 12 كيلوجراماً، بارتفاع 70 سم.

نتائج المباريات النهائية

* 2008- 2009:

العين - الوحدة: 1-صفر (الحكم محمد عبد الله).

2009- 2010:

الجزيرة عجمان: 2-صفر (الحكم محمد الجنيبي).

* 2010- 2011:

الشباب العين: 3-2 (الحكم علي حمد).

* 2011- 2012:

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الأهلي- الشباب: 1-1 (5-3 ركلات الترجيح)، الحكم عمار الجنيبي.

* 2012- 2013:

عجمان- الجزيرة: 2-1 (الحكم يعقوب الحمادي).

* 2013- 2014:

الأهلي- الجزيرة: 2-1 (الحكم سلطان المرزوقي).

* 2014- 2015:

النصر- الشارقة: 4-1 (الحكم محمد عبد الله).

* 2016-2015:

الوحدة- الشباب: 1-صفر (الحكم عادل النقبي).

* 2017-2016:

الأهلي- الشباب: 2-صفر (الحكم حمد علي يوسف).

* 2018-2017:

الوحدة- الوصل: 2-1 (الحكم عمار الجنيبي).

* 2019-2018:

شباب الأهلي- الوحدة: 3-1 (الحكم أحمد عيسى درويش).

الأبطال

2009-2008: العين.

2009- 2010: الجزيرة.

2011-2010: الشباب.

2011- 2012: شباب الأهلي.

2012- 2013: عجمان.

2013- 2014: شباب الأهلي.

2014- 2015: النصر.

2015- 2016: الوحدة.

2016- 2017: شباب الأهلي.

2018-2017: الوحدة.

2019-2018: شباب الأهلي.

الهدافون

موسم 2008- 2009: بيانو (الجزيرة) 7 أهداف.

موسم 2009- 2010: بوريس كابي (عجمان) 7 أهداف.

موسم 2010- 2011: بانغورا (النصر) والفرنسي ميشيل- أبوبكر كمارا (دبي) 7 أهداف.

موسم 2011- 2012: البرازيلي غرافيتي (شباب الأهلي) 13 هدفاً.

موسم 2012- 2013: المالي فونكي سي (عجمان)- البرازيلي اوليفيرا (الجزيرة) 11 هدفاً.

موسم 2013- 2014: خوسيه كارلوس (الشارقة) 7 أهداف.

موسم 2014- 2015: البرازيلي إدغار (الشباب) 6 أهداف.

موسم 2015-2016: البرازيلي جو (الشباب) 8 أهداف.

موسم 2016-2017: البرازيلي لوفانور (الشباب) 10 أهداف.

موسم 2017-2018: الأرجنتيني تيجالي (الوحدة) 14 هدفاً.

موسم 2018-2019: البرازيلي كايو (العين) 7 أهداف.