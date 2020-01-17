300 سباح وسباحة يشعلون بطولة كلباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق ظهر اليوم بطولة كلباء للسباحة المفتوحة في بحيرة كلباء بالمنطقة الشرقية برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتنظمها شركة ثنكرز لإدارة الفعاليات الرياضية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة قرابة 300 سباح وسباحة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف الدول.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: «تعتبر منافسات كلباء للسباحة المفتوحة إحدى الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تقام بالإمارة الباسمة تعزيزاً لمكانتها الرياضية، ونحن نتطلع إلى نجاح باهر لهذا الحدث الذي يقام في نسخته الأولى وندعو الجميع للحضور وإثراء الحدث الذي يجد إقبالاً كبيراً للمشاركة فيه ما يعزز من التنافس المثير وإبراز المواهب المميزة من الفئتين للمشاركة في بطولات أخرى، حيث إن لهذه الفعالية دوراً كبيراً في تنشيط السياحة أيضاً في المنطقة الشرقية بصفة عامة ومدينة كلباء بصفة خاصة».

وأشاد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالجهود التي بذلت من أجل إنجاح بطولة كلباء للسباحة بمشاركات مميزة وهو ما يمنح البطولة زخماً إضافياً واهتماماً واسع النطاق بداية من اهتمام مجلس الشارقة الرياضي والجهات الأخرى من أجل أن تكون البطولة على أعلى مستوى من النجاح.

وأكد نبيل أحمد المزروعي رئيس اللجنة المنظمة أن لجان العمل أنجزت جميع الاستعدادات بشكل استثنائي وكامل وبما يتفق وتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي، وفي واجهتها عاملا الأمن والسلامة وجميع المستلزمات الأخرى الضرورية بما يساهم بإخراج الحدث بصورة أنيقة.

وكشف عبدالله مبارك الزحمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي عن أن المنافسات ستشهد إقامة ثلاثة سباقات وهي السباحة لمسافة 1000 متر بشكل مستطيل للأعمار من 12 إلى 13 عاماً، بينما ستكون السباحة لمسافة 2000 متر لفئة الأعمار من «14-15-16» عاماً، والسباحة لمسافة 3000 متر للأعمار من 17 عاماً وما فوق.