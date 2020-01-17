60 بحاراً يتسابقون في بطولة «التجديف الحديث» بالفجيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية صباح اليوم سباق الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، بمشاركة 60 متسابقاً يمثلون كافة الجنسيات من الأندية البحرية بالدولة من أجل الظفر بالمراكز الأولى.

وأكد أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، حرص واهتمام الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي، على توفير كافة الاحتياجات التي من شأنها أن تساعد على إنجاح السباق الذي يهدف إلى تنويع الأنشطة الرياضية بالمنطقة والمحافظة على تراث الآباء والأجداد، فضلاً عن المساهمة في دعم وتعزيز النجاحات البحرية بالدولة، لافتاً إلى أن الاهتمام بالتجديف الحديث «الكاياك» يأتي تماشياً مع سياسة النادي، والتي تتطلع أكاديمية تدريب الناشئين إلى تطوير ممارسة رياضتي الكاياك والتجديف الحديث بحيث تكون من المناشط الرئيسية بالفجيرة، علاوة على تشكيل فريق تجديف من خريجي أكاديمية الناشئين في الأعوام القادمة يمثل النادي في البطولات والمحافل الدولية.

وأضاف أن السباق يأتي ضمن نشاط النادي لهذا الموسم إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي سيتم تنظيمها لاحقاً، مؤكداً حرص نادي الفجيرة البحري على تكثيف الأنشطة علاوة على العديد من الخطط والدراسات التي تهدف إلى التطوير وتوسيع رقعة المشاركة.