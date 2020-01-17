بداية قوية لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق بروكس كوبكا المصنف الأول على العالم في الجولف، أمس ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» التي تقام في ملعب أبوظبي للجولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بعد غيابه عن الملعب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 جراء اصابة.

وقد استهل كوبكا جولته عند الحفرة العاشرة بضربة «بيردي 1 -تحت المعدل». ومن بعدها استعرض كوبكا أفضل مهاراته ليسجل خمس ضربات بيردي في ست حفر ما بين السابعة عشرة والثالثة، لتضعه في المركز الثاني.

وقال كوبكا: لقد اشتقت إلى هذه التحديات، لقد حالفني الحظ في بعض الضربات، ولكنني سعيد بالنتيجة النهائية لهذه الجولة، واتطلع قدماً للأيام الثلاثة القادمة.

ومن بين الأسماء الكبيرة الأخرى في منافسة اليوم الأول، الإيطالي ريناتو باراتور والجنوب إفريقي شون نوريس، اللذان حققا 8 ضربات تحت المعدل. ويتطلع باراتور إلى تحقيق فوزه الثاني في الجولة الأوروبية بعد فوزه في بطولة نورديا ماسترز في عام 2017. ويسعى نوريس للفوز بأول جولة أوروبية له، بعد تسجيله تسع ضربات بيردي في اليوم الأول.

وقدم اللاعب المخضرم سيرجيو جارسيا، أداء مذهلاً في اليوم الأول من البطولة، حيث نجح في تحقيق نتيجة 67. فيما نجح اللاعب شاين لاوري، حامل اللقب، بتحقيق ضربتين تحت المعدل، وستتركز جهوده اليوم على اللحاق بمنافسه بروكس كوبكا. واستطاع اللاعب الإنجليزي الشاب صاحب الخمسة عشر عاماً، تحقيق ضربتين فوق المعدل في أول مشاركة له في هذه البطولة.