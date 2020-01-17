الفجيرة يضم الغاني أسانتي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
أكمل نادي الفجيرة تعاقده الرسمي مع المهاجم الغاني أرنيست أسانتي لاعب الجزيرة السابق والحزم السعودي؛ للعب في صفوف «الذئاب» وقيده خلفاً للايفواري كواسي مارسيال، ليكون الصفقة الثالثة خلال «الميركاتو الشتوي» بعد البرازيلي جيفرسون، والفرنسي أيمن أسوو.
على خط آخر، يخوض الفجيرة، غداً السبت، تجربة ودية أمام أحد الفرق الصينية الزائرة للإمارات.
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