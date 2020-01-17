شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لقمة القادة الرياضيين العالميين في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري حالياً الاستعدادات على قدم وساق في مجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة وتنظيم قمة قادة الرياضة العالميين يومي 21 و22 يناير الجاري في أحد فنادق حلبة مرسى ياس بأبوظبي بمشاركة 450 من قادة أعمال الرياضة العالميين في مختلف تخصصات وجوانب العمل الرياضي.
وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن أجندة الحدث وبرنامجه الزمني حيث يتضمن اليوم الأول «21 يناير» جلسة أولى تحت عنوان «دور أبوظبي كمركز عالمي للرياضة»، فيما ستكون الجلسة الثانية بعنوان «الرؤية بعيدة المدى حول عودة شيفلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز»، أما الجلسة الثالثة فتعقد بعنوان «كيف سيكون التمويل الرياضي في العقد القادم»، وتليها جلسة عن «دور مصر في الرياضة العالمية».
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