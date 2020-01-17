المنصوري بطل الدراجات الهوائية في سباق السلم للنخبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

أقيمت أمس منافسات سباق النخبة للرجال ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المشتريات والتمويل.

وحقق الدراج أحمد يوسف المنصوري المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق (127 كيلومتراً) في زمن 2.50.50 ساعة، ليحصد صدارة السباق الذي شارك فيه 100 دراج من مختلف الجنسيات من داخل الدولة، ومن دراجي دول مجلس التعاون الخليجي، وجاء في المركز الثاني جابر حسين المنصوري، وحصل على المركز الثالث خالد حسن معيوف.

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والثلاثة الأوائل من ضمن فريق الريف الذي يرعاه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، فيما جاء يوسف ميرزا لاعب منتخبنا الوطني للدراجات، بطل آسيا، قائد فريق الريف في المركز التاسع.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته ودعمه للبطولة.

وأكد أن هذا السباق يقام من أجل المساهمة في توفير فرص احتكاك على أعلى مستوى للدراجين لتطوير مستوياتهم، وهو الأمر الذي أثمر ارتفاعاً كبيراً في مستوى دراجينا والقدرة العالية التي أظهروها طوال مراحل السباق، كما أن المنافسة كانت قوية من جميع المشاركين؛ نظراً للطقس الذي ساعد على ظهور السباق بهذا المستوى الرائع.