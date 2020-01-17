ماجد ناصر: نيغريدو مصدر إزعاجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، أن فريقه يخوض مباراة صعبة اليوم أمام النصر الذي يمتاز بتطور وتصاعد المستوى في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتحسب للإزعاج الذي سيأتي عن طريق المهاجم نيغريدو، الورقة الضاربة ل«العميد» مضيفاً: نيغريدو هداف خطير وبشكل عام الخطورة النصراوية تأتي من أكثر من مكان فهم يمتازون أيضا بالتنفيذ الجيد للكرات الثابتة، لذلك سيتعين على خط دفاعنا التركيز، مع الأخذ في الاعتبار أن الفريق ككل يشارك في الحالة الدفاعية.

وعن استعداده لركلات الجزاء لو تم احتكام الفريقين إليها للحسم قال: بالتأكيد درست لاعبي النصر ووضعت في حساباتي ذلك فربما يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح للحسم.