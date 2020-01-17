شكرا لقرائتكم خبر عن البطائـح والحصـن يواجهـان الإمـارات ودبـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بثلاث مباريات مهمة، وسيتابع الجمهور لقاءي قمة، الأول يجمع دبا الحصن الثاني (17 نقطة من 7 مباريات) ودبا الفجيرة الثالث (16 نقطة من 8 مباريات)، والثاني البطائح الرابع (12 نقطة من 7 مباريات) مع الإمارات المتصدر(18 نقطة من 8 مباريات)، فيما يستقبل التعاون العاشر (نقطة واحدة) العروبة التاسع (5 نقاط)، وتقام المباريات الثلاث في توقيت واحد وهو الخامسة مساء.

في اللقاء الأول يستقبل البطائح فريق الإمارات في قمة مرتقبة يخوضها الطرفان بطموح الفوز، ويرغب المضيف في استغلال المواجهة للعودة إلى الانتصارات من جديد بعد التعادل أمام مصفوت، وهو يبتعد بست نقاط عن ضيفه المتصدر ويأمل تقليص الفارق بالفوز على الصقور ورفع رصيده إلى 15نقطة، ومازال البطائح ضمن المرشحين للصعود.

ورغم غياب لاعبه البرازيلي وندرسون، فإن البطائح يبدو مصمماً على العودة للانتصارات وهو يدرك أن الفوز في مباراة اليوم سيكون بست نقاط.

أما فريق الإمارات فهو يدخل اللقاء بنشوة الصدارة والأداء الجيد والانتصارات المتتالية طامحاً لتحقيق فوزه السادس في البطولة، وسيشارك البرازيلي ديجو لأول مرة مع الفريق بعد التعاقد معه مؤخراً بديلاًَ للرواندي حكيمو، وسيدفع المدرب جوكيكا بقائمة مكتملة، وقد يكون محمد جمال حاضراً في اللقاء، وهو مرشح للمشاركة في وظيفة المساك.

وبملعب دبا الحصن تقام مباراة ذات خصوصية عالية طرفاها ثاني وثالث الترتيب ويبحث كل من دبا الحصن ودبا الفجيرة عن فوز يعزز حظوظهما في صراع الصعود، ولا يريد أي منهما قبول الخسارة، لأنها ستكون مؤثرة جداً، وبالنسبة لدبا الحصن فهو يطمح إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، فهو والإمارات لم يعرفا الخسارة حتى الآن، لكن مهمة الحصن لن تكون سهلة في مواجهة فريق متمرس ويملك خبرة كبيرة.

وكان دبا الحصن تعاقد مع اللاعب مانع الباروت من اتحاد كلباء.

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وبدوره يرغب دبا الفجيرة في النقاط الثلاث والبقاء قريباً من الصدارة أو الانقضاض عليها في حال خدمته النتائج، رغم أنه يعاني مشكلة كبيرة، فهو يفتقد جهود سبعة لاعبين، فأحمد باتو وفهد خلفان وعبدالله قميش وربما فيصل الخديم خارج الحسابات، بينما عبدالله غمران مصاب بقطع في الرباط الصليبي، كما يستمر غياب ياسر عبدالله وفهد الدخيري.

وفي شعم يتطلع التعاون صاحب النقطة الوحيدة إلى وضع حد لخصام الانتصارات وتسود حالة من التفاؤل القلعة الزرقاء بعد التعاقدات الأخيرة، ويحدو الفريق الأمل في تحقيق أول فوز اليوم على حساب العروبة الذي يحاول العودة للسكة الصحيحة بعد نتائج مخيبة للآمال، وهو كان دعم صفوفه بلاعبين مواطنين وأجانب.

مهمة صعبة

من جهته، قال جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة: مباراة اليوم مهمة وصعبة، ليس على دبا الفجيرة بل كذلك على دبا الحصن، وهي مباراة بين فريقين يبحثان عن الصعود.

وأضاف العبدولي: دبا الحصن فريق قوي ويملك عناصر جيدة وجهاز فني على مستوى عال وهو حقق نتائج متميزة وبالتأكيد مواجهة فريق بكل هذه المواصفات لن تكون سهلة.

ومضى: نعاني غيابات وتحاصرنا الإصابات لكننا في النهاية فريق لا يعتمد على الأسماء بل على المجموعة، وأي لاعب في القائمة نثق فيه ونراهن عليه ونأمل أن يتمكن اللاعبون من تقديم المطلوب وتحقيق الهدف.

من جانبه، قال عارف شلنك مساعد مدرب دبا الحصن إن فريقه جاهز، ونوه بأنهم استفادوا من فترة التوقف وأقاموا معسكراً قصيراً إلى جانب المباراة الودية التي قال إنها كانت مفيدة.

وأضاف: نواجه فريقاً كبيراً وصاحب خبرة كبيرة وندرك صعوبة المباراة وفي الوقت ذاته أهميتها.