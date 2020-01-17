شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ضيفاً على العدالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي يحل النصر ضيفاً على العدالة عند السادسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في رسم ربع نهائي كأس الملك السعودي،وسيتأهل الفائز لملاقاة الفائز من لقاء السبت بين الوحدة والأهلي.

على صعيد آخر، أعلن الفيحاء الذي يحتل المركز الحادي عشر دورياً عن ضم التشيلي كارلوس فيلانوفيا قادماً من الاتحاد بالإعارة حتى نهاية الموسم.

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