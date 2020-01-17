شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يتعاقد مع النصيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري الإسباني تعاقده مع مهاجم ليجانيس الدولي المغربي يوسف النصيري حتى 2025. وتخرج يوسف النصيري (22 عاماً) في أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا المغربية التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف ملقة موسم 2015-2016، ثم إلى نادي ليجانيس؛ حيث سجل له 15 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات، وأصبح الهداف التاريخي للفريق الذي ينتمي إلى ضواحي مدريد.

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