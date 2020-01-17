انطلاقة قوية لـ «جراند سلام» أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

انطلقت أمس الجولة الخامسة من منافسات النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020، بصالة مبادلة آرينا، بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات فئة الناشئين تحت 18 عاماًَ للحزام الأزرق للبنين والبنات، منافسات استثنائية قوية بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير البطولة، وعبيد مفتاح رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية المصاحبة.

وستنطلق اليوم في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمنافسات الرجال والأساتذة رجال وسيدات في الحزام الأزرق وانطلاق منافسات ملكة البساط في الخامسة عصراًَ والتي تقام للمرة الثانية في البطولة.

وأكد محمد سالم الظاهري أن بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو باتت منصة عالمية ينتظرها لاعبو ولاعبات ومحبو اللعبة في جميع قارات العالم، مشيراً إلى أنها مشروع إماراتي يطوف 6 عواصم عالمية هي أبوظبي، لوس انجلوس، ريو دي جانيرو، لندن، طوكيو، موسكو.

وقال الظاهري إن جولة أبوظبي من البطولة هي الأكبر والأغلى في الحدث العالمي وإنها تحظى بمشاركة 100 ألف لاعب ولاعبة من 63 دولة.