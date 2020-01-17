1500 بحار في سباق داس للمحامل الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية، سباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وينطلق المشاركون من شرق جزيرة السعديات على أن تكون نقطة الختام على كورنيش أبوظبي لتكون مسافة التسابق 20 كيلومتراً، ويشارك في السباق 100 محمل شراعي بمجموع 1500 بحار، وهو رقم كبير بكل المقاييس، وكان باب التسجيل قد تم إغلاقه ظهر أمس، بعد أن ظل مفتوحاً لمدة أسبوع كامل.

كان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، قد أعلن عن تخصيص ثلاثة ملايين درهم وثلاث سيارات جوائز للسباق؛ حيث يحصل الثلاثة الأوائل على سيارة لكل منهم إضافة إلى جائزة مالية.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهو الجولة الأخيرة في هذه الفئة؛ حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن بطل الموسم عقب نهاية هذه الجولة.

ويتصدر الترتيب العام لفئة 43 قدماً الظفرة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وعقد النادي مجموعة من الاجتماعات التحضيرية خلال الأيام الماضية مع الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم من أجل خروج السباق بصورة متميزة.

وشدد أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، مؤكداً أن الالتزام يتيح لجميع مبدأ تكافؤ الفرص، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للسباق ودعم سموه الدائم لمختلف الأحداث التي ينظمها النادي، كما وجه الشكر إلى رعاة النادي والشركاء على المجهودات الدائمة في سبيل تطوير التراث البحري، مشيراً إلى أن الرعاة يقدمون كل الدعم للنادي منذ سنوات.