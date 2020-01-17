شكرا لقرائتكم خبر عن نيجريدو: دبي لا تشبه أي مكان آخر في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أجرت مجلة «فورفور تو» البريطانية حواراً مميزاً مع مهاجم النصر الإسباني ألفارو نيجريدو (34 عاماً) وهنا أهم النقاط التي أثارها:

* أمضيت العامين الأخيرين في نادي النصر بدبي كيف وجدت التجربة؟

- الحياة مختلفة تماماً هنا في دبي، مدينة لا تشبه أي مكان زرته من قبل في العالم، وسعيد جداً فيها، الطقس فعلاً جيد والناس ودودون وأشعر بأن النادي يحترمني كثيراً والشعور متبادل.

* من كنت تشجع عندما كنت صغيراً؟

- نادي رايو فياكانو لأن عائلتي من حي فايكو، هي ليست بالمنطقة الغنية، لكن مجتمعها من الطبقة العاملة المتواضعة في مدريد وكنت أقف مع أصدقائي وأشقائي خلف المرمى إلى جانب الألتراس.

* ثم طرق بابك ريال مدريد.. كيف؟

- ذهبت إلى ريال مدريد على أمل اللعب في الفريق الأول، لكن كان هناك كثير من اللاعبين المميزين. في الفريق الرديف كان هناك خوان ماتا، وفيليب لويس وخافي جارسيا، وفاليرو وسولدادو وأربيلوا؛ لذا كان من المستحيل أن نشق جميعنا الطريق للفريق الأول، لكنني مع ذلك أحببت اللعب في الدوريات المتدنية؛ لأنني أولاً مشجع كرة وثانياً أشقائي كانوا يلعبون هناك.

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* ريال مدريد فعلاً اشترط إعادة شرائك من ألميريا في 2007 مقابل 5 ملايين يورو، لكنك غادرته بعد شهرين.. لماذا؟

- عدت للريال لكن الوضع كان صعباً، المدرب بيلجريني كان صريحاً معي وقال لي إنني يمكنني اللعب أكثر في مكان آخر، كنت في موقف قوي وعلى وشك أن يستدعيني مدرب المنتخب، غادرت ولست نادماً على ذلك.

* ثم دفع إشبيلية 15 مليون يورو لشرائك؟

- انضممت لإشبيلية وهناك أمضيت أجمل سنوات احترافي، وكنت أمثل المنتخب وشاركت أيضاً في يورو 2012، مع إشبيلية فزت بلقب كأس الملك أمام أتليتكو مدريد، وكان ذلك أول لقب أحصل عليه، بيد أنني لم أكن أساسياً طوال الوقت في موسمي الأول بسبب منافسة شديدة على الموقع مع كانوتي ولويس فابيانو.

أحببت ملعب إشبيلية، ورامون سانشيز بيخوان، وضجيج المدرجات رائع خصوصاً في مباريات الديربي أمام ريال بيتيس، وهذا هو المناخ الذي كنت أحلم به وأنا صغير بعد زيارة مباريات فايكانو.

* تصدرت مرتين سجل الهدافين الإسبان في الليجا، وحصدت جائزة زارا، ما ساعدك على الانتقال لمانشستر سيتي، كيف كانت تجربتك هناك؟

- مدينة مانشستر جيدة وعشت أوقاتاً سعيدة هناك، إنها مدينة لطيفة للاعب الكرة ويمكنك العيش فيها بسلام على الرغم من أمطارها الغزيرة وكان زاباليتا ودافيد سيلفا، وأجويرو أصدقائي في الفريق إلى جانب خوان ماتا.

* لماذا غادرت بعد عام واحد صوب فالنسيا؟

- لألعب. ذهبت أولاً بعقد إعارة لكنني لم ألعب هناك حتى منتصف أكتوبر، وكنت أدخل في التشكيلة وأخرج منها، واللاعب يحتاج لمواصلة اللعب من أجل الثقة بنفسه.