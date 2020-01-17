شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان محمد يدير النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم سلطان محمد صالح حكماً للمباراة النهائية. ويضم الطاقم إلى جانب سلطان محمد كلاً من زايد داوود (مساعداً أول) أحمد سالم العبدولي (مساعداً ثانياً) خالد عبدالله ناجم (حكماً رابعاً) أحمد سالم خلفان (حكم فيديو) عيسى الهاجري (مساعد حكم فيديو أول) أحمد سعيد الراشدي مساعد (حكم فيديو ثانياً).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان محمد يدير النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.