تعادل كلباء وبونيودكور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

تعادل اتحاد كلباء مع بونيودكور الأوزبكي سلبياً خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب دبي ضمن تحضيرات «النمور» لاستحقاقات الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

على خط آخر، قام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بزيارة تفقدية لنادي اتحاد كلباء في إطار اهتمام المجلس بالأندية، وبحث احتياجاتها؛ حيث كان في استقباله محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، وقام الأمين العام بجولة لملاعب النادي ومنشآته فضلاً عن متابعة بعض تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وقدم اليماحي شرحاً تفصيلياً عما تم إنجازه من خطط وبرامج تطويرية، خاصة بفرق المراحل السنية في النادي، وما تم إنجازه من مشاريع الصيانة في الاستاد الرئيسي والملاعب الفرعية.