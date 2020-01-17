انطلاق دوري الإمارات للصيد بالصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

تحول ميدان الروية بدبي إلى كرنفال كبير يجمع عدداً كبيراً من الصقارين من كافة إمارات الدولة، مع انطلاقة الجولة الأولى من دوري الإمارات للصيد بالصقور للموسم الحالي، في نسخته الأولى التي تقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وخصصت النسخة الأولى لفئة العامة في مسابقات جير تبع فرخ، وجير شاهين فرخ، وجير فرخ، وقرموشة فرخ.

أسفرت نتائج الجولة الأولى التي شاركت فيها 10 فرق عن فوز فريق «تيم جوست» على فريق ألطف بنتيجة 4-0، ونجح فريق النخبة في الفوز على فريق الصاعقة بنتيجة 3-1، وفي المباراة الثالثة فاز فريق الوثبة على فريق الشعيب بنتيجة 3-1، وفاز فريق الصيرمي على فريق حبشان بنتيجة 3-1 في المباراة الرابعة، وحسم لهباب المباراة الخامسة على حساب فريق الغربي بنتيجة 4-0.

ووجه سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضات التراثية وإحياء دورها الرائد في المجتمع، ما أسهم في تحقق النجاحات الكبيرة في السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية للرياضات التراثية، مؤكداً أن دوري الصيد بالصقور يمثل نقلة كبيرة للرياضات التراثية.

وقال راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «الأجواء مثالية في الجولة الأولى لدوري الإمارات، والمنافسة قوية بين جميع الفرق ولم نتوقعها بهذا الشكل، ومن اليوم الأول ظهرت النجاحات، على المستوى الفني والتنظيمي، ويكفي أن الطيور المشاركة هي النخبة وسبق لها الفوز بالبطولات».

وأعربت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة والتجمع تحت مظلة واحدة في ميدان الروية وقالت: «سعدنا كثيراً بهذا التجمع والجولة الأولى من الدوري ونتوقع أن تكون الجولات المقبلة أكثر إثارة، وسعدنا بثمرة التعاون بين مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ونادي أبوظبي للصقارين».