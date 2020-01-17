شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ودي لعجمان على الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو فاز عجمان على مستضيفه الشارقة بهدف نظيف سجله حسن عبدالرحمن في الشوط الأول في شباك عادل الحوسني. وركز مدربا الفريقين على إشراك لاعبي الصف الأول في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أشركا البدلاء، وجرب الشارقة أربعة لاعبين (إفريقيين وبرازيليين).

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