ابن مسحار: ثقة حمدان بن محمد دافع كبير للعطاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير، والتشجيع المستمر لمختلف شرائح المجتمع؛ من أجل تحقيق الرفاهية، وسعادة المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا.

ووجه ابن مسحار نيابة عنه وعن إخوانه في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي على الثقة التي أولاها لهم في تولي مهام العمل في مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن اهتمام سموه يمثل دافعاً معنوياً كبيراً؛ من أجل ترجمة هذه الثقة إلى نجاحات وتميز تنسجم مع الأهداف التي رسمتها القيادة الرشيدة، والخطط التي وضعها مجلس دبي الرياضي، المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة.

كما ثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعم المتواصل والكبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي.وقال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يتولى هذا المنصب للدورة الثانية على التوالي، إنه سعيد بهذه الثقة الغالية هو وإخوانه في مجلس الإدارة الجديد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات في سبيل ترقية العمل، والسعي الحثيث لتحقيق التميز الريادي في مختلف الصعد، لا سيما تأكيد مكانة النادي العالمية ودوره الرائد في تطوير الرياضات البحرية منذ نيله عضوية الاتحاد الدولي - يو أي ام - كأول ناد عربي وشرق أوسطي ينال هذا الشرف.

وأوضح: إن المرحلة المقبلة وتحت مظلة مجلس دبي الرياضي تتطلب المزيد من الجهد في مطابقة معايير الحوكمة الإدارية، وتطبيق الخطط والاستراتيجية، وتحقيق الشراكة المجتمعية.