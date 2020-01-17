عدلي القيعي يفتح النار على «اتحاد الكرة» بعد تعديل موعد مواجهة إنبي

شن "عدلي القيعي"، مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي،هجوماً حاداً علي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعد قرارها بتقديم مباراة الأهلي مع إنبي لتقام يوم 22 يناير بدلاً من تأجيلها أو إقامتها بعد مواجهة ناديه مع النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال "القيعي"،خلال برنامج "ملك وكتابة" والمذاع عبر فضائية الأهلي : لايوجد شفافية والفارق الزمني بين المباريات قليل جدًا بين المقاولون وإنبي ثم النجم الساحلي.

وكان الأهلي قد خاض مباراة مساء يوم الأربعاء أمام طنطا ويستعد لخوض مباراة يوم الأحد 19 يناير أمام المقاولون ثم مباراة إنبي يوم الأربعاء 22 يناير قبل أن يواجه "النجم الساحلي" في دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 26 من الشهر ذاته.

Advertisements

وكان مقرراً أن يلعب الأهلي ضد النجم الساحلي يوم 24 يناير الجاري، ثم إنبي يوم 27 من الشهر نفسه في القاهرة، لكن قرار الأمن بتأجيل مباراة الأهلي إلى يوم 26 يناير صاحبه تأجيل مباراة إنبي.