إنتر يستعير أشلي يونغ من مانشستر يونايتد

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وافق نادي مانشستر يونايتد الانكليزي على التخلي عن مدافعه المخضرم أشلي يونغ إلى انتر ميلان الايطالي، بحسب ما أشارت تقارير صحافية الخميس.

وسيصل يونغ (34 عاما) الى ايطاليا الجمعة للخضوع لفحص طبي قبل توقيع عقد لمدة 18 شهرا، بحسب "لا غازيتا ديلو سبورت".

وسيتلقى نادي "الشياطين الحمر" 1,6 مليون دولار زائد مكافآت لضم يونغ الذي أمضى ثمانية مواسم ونصف الموسم في ملعب "أولد ترافورد" بعد وصوله من استون فيلا في 2011.

وخاض يونغ (39 مباراة دولية) 261 مباراة في الدوري الانكليزي وسجل 19 هدفا. وكان قائدا لفريقه هذا الموسم لكنه استهل 10 مباريات في الدوري فقط أساسيا.

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وأحرز يونغ لقب الدوري في 2013، الكأس في 2016 وكأس الرابطة زائد الدوري الاوروبي في 2017.

وترك يونغ فريقه وهو يحتل المركز الخامس بفارق 27 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يلتقيه الاحد على ملعب "انفيلد" في مباراة قمة.

وكان انتر قد تعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من يونايتد ايضا، كذلك المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيس على سبيل الاعارة من نادي مدينة مانشستر.

ويحتل فريق المدرب انتونيو كونتي المركز الثاني راهنا في "سيري أ"، بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب.