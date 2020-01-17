شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري العام ، وفاز الاسماعيلى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للدوري وحقق فوزاً ودياً على الترسانة بنفس النتيجة استعداداً لمواجهة سموحة تلك المباراة التى يسعى المدرب الفرنسى لتسجيل انتصاره الثانى خلالها مع الدراويش منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى ميوداج يسيتش والتى تخللها تولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة سموحة ، القائمة شهدت تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة ، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف.

القائمة جاءت كاملة كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو.

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خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.

بعيداً عما سبق،أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى إدارة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى إياب ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية على استاد الإسماعيلية المقرر لها 26 يناير الجارى للمغربى رضوان جيد ويُعاونه اكركاد مصطفى وهزاكاو لحسن، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 في اللقائين.