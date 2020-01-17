شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المغربي يحدد 2 فبراير لمباراة العودة أمام منتخب مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.

يخوض منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، مباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات أمام نظيره المغربى، باستاد بتروسبورت، وتقام المباراة بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وظهرت علامات التركيز الشديد والجدية علي اللاعبات خلال المران الأخير الذى أقيم أمس، وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب الحراس علي النواحي الفنية وطريقة اللعب والتكتيك الذي يخوض به منتخبنا المباراة ، وشارك في التدريبات الأخيرة جميع اللاعبات بعد عودة هنا وجيه ودنا نده للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق بعد التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل.

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ويغيب عن منتخب مصر فى المباراة اللاعبتان نادية رمضان وليلى زاهر بسبب قرار الفيفا بمنع مواليد 2006 من المشاركة فى التصفيات، وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على الكرة النسائية أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث كانتا يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كاس العالم.

وتضم بعثة المنتخب المغربي بقيادة لمياء بومهدي المدير الفني قائمة تضم اللاعبات شروق وهبي وأميمه طيار وفادوي سالبي وسماح كرواش ونورا موادني وناسيمه جواد وزينب رضواني وأميمه العمراني صوفيا بوفاطيني وجيهان بارشي وفاطيما عاكف وصفاء بانوك وضحي احمامو ووسيلة ملاك وفاطيما غربي ومينا البطاش وزينب عاصم ونهيله بوالتيني وداليله الفوازى.