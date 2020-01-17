شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد زيدان: بدأت رحلة احترافى بالعمل فى مطعم بالدنماراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد زيدان نجم فريق بروسيا دورتموند الالمانى و منتخب مصر السابق، أنه عمل بأحد المطاعم فى بداية الرحلة الاحترافية بالدنماراك والانضمام إلى فريق أيه بى كوبنهاجن جاء عن طريق أحد الاصدقاء لمدة 6 شهور فى انتظار البطاقة الدولية من فريق الجماراك ببورسعيد.

وأوضح محمد زيدان، خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "ON SPORT"، أنه لعب بجوار المهاجم الألمانى الشهير كلوزه عندما يلعب فى فريق فيردر برلين، والذى تواجد به كل من مسعود أوزيل حتى تم اكتشافه من يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالى، فى ذلك التوقيت، للانتقال إلى بروسيا دورتموند عام 2008 إلى عام 2012، والتى حصل خلالها على بطولة الدورى الألمانى عام 2010.

وأشار محمد زيدان، أن لديه ثلاث أبناء أثنان منهم من أحد زوجاته من الدنماراك والثالث من أحد زوجاته المصرية وسوف يظهر خلال الفترة المقبلة كلاعب كرة قدم.

بدأ محمد زيدان مشواره الكروى مع النادى المصرى البورسعيدى موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز 05 وهامبورغ وبوروسيا دورتموند وعلى الصعيد الدولى، حاز زيدان على لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر فى 2008 و2010.