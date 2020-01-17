شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بدخول عبد الله السعيد نادي الـ 100 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ودخل عبدالله السعيد نادى الـ100 عقب أحتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له و التى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، هدف بيراميدز جاء عن طريق عبدالله السعيد ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين .
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .
ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، فيما سجل حسام حسن 168 هدفًا.
وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:
1- حسن الشاذلي (الترسانة) 173
2_ حسام حسن ( الزمالك و الاهلى و الترسانة )168 هدفا .
3- مصطفي رياض (الترسانة) 123 هدفًا
4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدفًا
5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف
6- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف
7- محمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف
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