شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: كهربا يمتلك روح النادى الأهلى.. وفايلر شخصية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد سمير مدافع فريق الاهلى ومنتخب مصر، أن محمود عبد المنعم "كهربا" يمتلك روح الفانلة الحمراء، ولديه الإمكانيات القوية لمساندة الفريق فى تحقيق البطولات المحلية والأفريقية.

وأضاف سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport"، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى يمتلك شخصية قوية فى التعامل مع اللاعبين و قادر على استخراج إمكانيات اللاعبين خلال أحداث اللقاء، وأنه لم يشعر بالضيق بعد استبعاده من القائمة الأفريقية للفريق بعد إصابته.

وأشار سعد سمير، إلى أن الفريق الأحمر قادر على المنافسة بقوة فى حصد دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم رغم ضعف الأداء خلال مباريات دورى المجموعات، ولكن الجمهور دائما ينتظر الظهور بشكل قوى دائمًا وهذا الأمر يضع اللاعبين تحت ضغط.

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استقبل لاعبو فريق الأهلى والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، سعد سمير مدافع المارد الأحمر المصاب بقطع فى وتر أكيليس، فى تدريبات الفريق، وحرص لاعبو الأهلى والجهاز الفنى على استقبال سعد سمير بحرارة والشد من أزره، بعد العملية الجراحية التى أجراها فى وتر أكيليس، بألمانيا، عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبى للأهلى.