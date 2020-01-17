شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى لـ اتحاد الكرة: إحنا مش زى أوروبا.. ريحوا الأندية بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك انتقاد لاتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات على الفرق خلال الفترة الأخيرة، ووجود ضغط كبير فى المباريات، ما يؤثر على فريقه ويخشى من التعرض للإصابات.

تابع الشيشيني فى تصريحات لقناةON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر، اتحاد الكرة يردد مقولة أن أوروبا تلعب مبارياتها كل يومين أو ثلاثة وأقول لهم "إحنا مش زي أوروبا، لا توجد رحلات طيران يوم فى أوربا مثل أفريقيا، هناك جدول منتظم من بداية الموسم ولكن هنا الجدول يتم تعديله كل فترة.

أضاف الشيشينى، الزمالك يلعب يوم 20 يناير مع المصرى ثم مواجهة مازيمبى يوم 24 ثم دجلة يوم 28، وكان الأولى تأجيل مباراة المصرى من أجل الاستعداد لمواجهة مازيمبى المصيرية فى دوري أبطال أفريقيا.

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طالب الشيشيني من اتحاد الكرة إراحة الفرق المصرية التى تشارك فى البطولة الأفريقية والعربية خوفاً من الإصابات والإجهاد بسبب رحلات السفر وضغط المباريات من أجل تحقيق نتائج إيجابية ولكن للأسف يحدث العكس.

حقق الزمالك الفوز فى مباراته الأخيرة على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ليواصل الأبيض انتصاراته المتتالية فى المسابقة المحلية، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الأبيض 12 مباراة حتى الآن فى المسابقة المحلية، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته المتتالية بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا والجونة فى الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من الدورى الممتاز.