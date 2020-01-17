شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتنافسون في نصف نهائي جي بي مورجان للاسكواش ومصر تضمن لقب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش المقامة حاليا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تستمر حتى 17 يناير الجاري، حيث يمثل مصر في هذا الدور 4 لاعبين بمنافسات الرجال ليضمن الفراعنة اللقب، ولاعبتين بمنافسات السيدات.

وتواجه نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا وبطلة العالم، منافستها النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج، المصنفة السادسة عالميا، فيما تلتقي نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا مع الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة.

وتهيمن مصر على نصف النهائي بالكامل في منافسات الرجال بتأهل كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي بالإضافة إلى علي فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم.

ويلتقي علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، مع طارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم المصنف الثالث في مباراة نصف النهائي، فيما يواجه محمد الشوربجي المصنف الثاني، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع.

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وكانت البطولة قد شهدت مفاجآت في منافسات السيدات بخروج رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا من الدور ربع النهائي على يد الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، كما ودعت نور الطيب المصنفة الرابعة البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام سلمى هاني.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجي ونور الطيب بأول بطولة وهي الصين المفتوحة وكما توج الشوربجي ورنيم الوليلي ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز علي فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتي مصر الدولية التي أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربيني بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها، وأخيرا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.