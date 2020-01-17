"فيديو جراف" عبد الله السعيد التاسع.. تعرف على عظماء نادي المائة فى الدوري

1 ـ حسن الشاذلى ـ 173 هدفا

2 ــ حسام حسن 168 هدفا

3 ــ السيد الضظوي 127 هدفا

4 ــ مصطفى رياض 122 هدفا

5 ــ محمود الخطيب 109 هدفا

6- أحمد الكاس 107 هدفا

7 ـ محمد أبوتريكة 106 أهداف

8ــ جمال عبد الحميد 101 أهداف.

وكان هدف عبد الله السعيد المئوى ، قد أثار حالة من الجدل ، خصوصا بعد التشكيك فى احتساب الهدف لصالحه والذى سجله نادي بيراميدز فى مرمى الاتحاد السكندري خلال المباراة التى جمعت الفريقين الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الكرة فى حالة توجهها للمرمى ولمسها الحارس بتغيير اتجاهها تحسب للحكم، أما إذا كانت الكرة فى طريقها للمرمى وأخطأ الحكم فى التصدى لها تحسب لأخر لاعب لمسها

كما كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة وجود جدل حول صاحب الهدف فإن الحكم يكون هو صاحب الرأي إذا لم يكن هناك صور أو فيديوهات توضح عكس رأيه

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، الدولي إبراهيم نور الدين احتسب الهدف لصالح عبدالله السعيد وبالتالي دخل لاعب الإسماعيلي و الأهلي السابق نادية المائة هدف.